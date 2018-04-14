أبو بكر الجندي: تنسيق مع التعليم لحل مشكلات المناطق المحرومة

أبو بكر الجندي

جهاد سالم



أكد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية علي التنسيق التام بين الوزارة ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، لحل المشكلات التي تواجهها العملية التعليمة في المناطق والأحياء الفقيرة.



وقال الجندي في تصريحات خاصة لـ"المال" إن تطوير التعليم قضية مجتمعية في الأساس بخلاف البعد الاقتصادي.