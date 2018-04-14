جلسة طارئة لخارجية البرلمان لمناقشة العدوان الثلاثي على سوريا

الضربة الأمريكية على سوريا

ياسمين فواز



تعقد لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب ، برئاسة النائب طارق رضوان غدا الأحد ، اجتماعا طارئا لدراسة الضربة العسكرية ضد سوريا التى شنتها الولايات المتحدة الإمريكية في عملية مشتركة مع القوات المسلحة الفرنسية والبريطانية فجر السبت ومدى انتهاكها للقانون الدولى من عدمه.



و كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد شنوا فجر السبت عملية عسكرية استهدفت غاراتها الجوية 3 مواقع في سوريا هي معهد البحوث العلمية في حي برزة بدمشق، بالإضافة إلى منشأة تخزين في غرب حمص يعتقد أن بها أسلحة كيمائية وغاز السارين، إلى جانب مخزنا للأسلحة الكيميائية وموقعا مهما للقيادة.



فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الضربة العسكرية في سوريا لم تواجه من جانب روسيا، موضحة أنه لا نية لديها لتوسعها، مضيفة فى بيان لها أن الهجوم على سوريا سيتكرر إذا قام الأسد بشن هجمات استفزازية تستدعي الرد من جديد.



** جلسة طارئة



ووفقا للنائبة داليا يوسف ،وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب فى تصريحاتها لـ"المال" فإنها دعت غلى عقد جلسة طارئة بسبب الضربة الجوية على سوريا



وأضافت "بالفعل تم الاستجابة لدعوتها لدراسة الموقف المصرى من هذه الضربة ومدى انتهاكها للقانون الدولى ، خاصة وأنها تمت دون موافقة مجلس الأمن".



وأكدت أن ما حدث يعد انتهاكا للقانون الدولي



وأشارت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى أن اجتماع غدا سيناقش نقطة هامة للغاية فيما يخص المواقع التى استهدفتها الضربة العسكرية لسوريا والتى أعلنت أمريكا أن إحدى تلك المواقع منشأة تخزين في غرب حمص يعتقد أن بها أسلحة كيمائية وغاز السارين



وشددت على أنه في حال صحة التوقعات الإمريكية بوجود أسلحة كيميائية هناك فهذا يعني أن ضربها يؤدى إلى انتشار تلك المواد الكيمائية فى المنطقة بأكملها



وتساءلت: "فى هذه الحالة ما الفرق بين امريكا وفرنسا وبريطانيا وبين أى نظام وحشي يستخدم تلك الاسلحة الكيماوية ضد شعوبه؟".



وأوضحت أنه فى حال عدم وجود مثل تلك الاسلحة المستهدفة فهذا يعني عدم تحقيق الدول الثلاث لاهدافها بضربة أمس



وأكدت أن الأمر يحتاج إلى متخصصين لتوضيح كيفية التخلص من المواد الكيماوية تحسبا لأى ضربات أخرى تجنبا لخطورتها .



** ضربة سياسية



ونوهت البرلمانية إلى ان الضربة العسكرية هي ضربة سياسية فى المقام الاول تهدف إلى بعث رسالة لكلا من روسيا وايران بأننا لن نترك الكعكة السورية لكم وحدكم ، واصفة العدوان الثلاثي على سوريا ببداية " حرب النفوذ " فى المنطقة.



وقالت يوسف أن اللجنة حريصة على دراسة الامر برمته تمهيدا لرفع تقرير مفصل للخارجية المصرية



ولفتت إلى أن القمة العربية تم إحراجها عقب تلك الضربة ، قائلة :"للأسف المشهد العربي محزن للغاية ، خاصة بعد قطع قنوات التواصل مع الجانب السورى".



فيما دعا النائب طارق الخولي ، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لـ"المال" ، إلى وقفة عربية مشتركة فى القمة العربية المقرر عقدها غدا الأحد ، ضد ما حدث بسوريا



وأكد أن تصعيد التوترات فى سوريا ينعكس على المنطقة العربية بالكامل وعلى الدول العربية من خطر تدخلات عسكرية تهدد الأمن القومي للمنطقة.



** قمة بلا نتائج



فيما قال النائب أحمد شعراوى عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لـ"المال" أن الضربة العسكرية ضد سوريا كانت متوقعة لأن أمريكا عادة ما تحاول إشعال فتيل الأزمات فى المنطقة ، مستبعدا خروج القمة العربية اليوم بأى نتائج، خاصة بعد إعلان السعودية تأييدها للضربة .



وأشار شعراوى إلى أن فى حال تمسك مصر برفضها للعدوان الثلاثي على سوريا فإنها لن تستطيع إحداث تغيير فى قرارات القمة العربية لكون القرارات تأخد بإجماع الدول الاعضاء



ولفت إلى عقد لجنة الشئون العربية اجتماعا لمناقشة الأزمة السورية داخلها.



واتفق معه النائب محمد عبد الله زين عضو ائتلاف " دعم مصر "، متوقعا عدم خروج القمة العربية بنتائج ملموسة.



وطالب الحكومات العربية بالتعامل مع الأزمة السورية بأعتبارها دولة عربية شقيقة وليس نظام بشار الاسد ، آملا أن تخرج القمة العربية بقرارات من شأنها حماية كلا من سوريا واليمن والعراق .



و كانت الخارجية المصرية قد أعربت عن بالغ قلقها من التصعيد العسكرى الراهن على الساحة السورية، لما ينطوى عليه من آثار على سلامة الشعب السورى الشقيق، ويهدد ما تم التوصل إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق خفض التوتر.



وأكدت وزارة الخارجية المصرية فى بيان لها رفضها القاطع لاستخدام أية أسلحة محرمة دوليا على الأراضى السورية، مطالبة بإجراء تحقيق دولى شفاف فى هذا الشأن وفقا للآليات والمرجعيات الدولية.





