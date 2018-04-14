العدوان الثلاثي على سوريا يتصدر توك شو السبت

توك شو

رحاب صبحى



تنشر بوابة "المال نيوز" أبرز ما تقدمه برامج "التوك شو" اليوم السبت الموافق 14 أبريل، والتى يأتى على رأسها العدوان الثلاثي على سوريا من أمريكا وبريطانيا وفرنسا.



العدوان الثلاثي على سوريا موضوع "٩٠ دقيقة" على المحور



يحل النائب مصطفى بكري ضيفا على برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور في الثامنة مساءً، في حلقة خاصة عن العدوان الثلاثي على سوريا.



ويناقش بكري الهجوم الأمريكي البريطاني الفرنسي على سوريا وتأثيراته على خريطة الشرق الأوسط، كما يناقش رد فعل روسيا والدول العربية على هذا العدوان وكيف سترد روسيا والدول العربية على هذه الضربة.



ويحلل بكري ردود الفعل العالمي تجاه العدوان الثلاثي على سوريا، ولماذا لم تلجأ أمريكا لتوجيه ضربات عسكرية لإيران وكوريا الشمالية؟ وكيف هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب على العراق وأفغانستان ويقوم بشن حرب على سوريا؟ البرنامج تقديم محمد الباز.



ما بعد إعادة انتخاب السيسي في "هوا مصر" على فرانس 24



تعرض قناة فرانس 24 البرنامج الأسبوعي "هوا مصر" المخصص للأحداث في مصر في العاشرة والربع مساءً من تقديم المذيع تامر عز الدين.



وتستضيف الحلقة الكاتب الصحفي أيمن الصياد، وحازم حسني أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ويدور النقاش حول أهم القضايا التي تميز المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في أكبر بلد من حيث عدد السكان في العالم العربي.



ويتناول "هوا مصر" خلال الحقلة ما بعد إعادة انتخاب السيسي وما الذي ينتظره المصريون على المستوى السياسي والاقتصادي وهل تشهد الولاية الجديدة تغييرات على مستوى السياسة الداخلية والخارجية.



العدوان الثلاثى على سوريا موضوع "نقطة تماس" على أون لايف



يستضيف برنامج "نقطة تماس " على قناة "أون لايف" في الحادية عشر مساءً ، السفير محمد بدر الدين، مساعد وزير الخارجية الأسبق ونقاش حول العدوان الثلاثي على سوريا.



بيومى فؤاد في "بوضوح" على الحياة



يستضيف برنامج "بوضوح" على قناة "الحياة" في الحادية عشر مساءً، الفنان بيومي فؤاد في حوار فني شيق عن آخر أعماله الفنية فيلم "نورت مصر" وردود الأفعال عليه سواء من جانب الجماهير أو من الوسط الفني.



ويكشف بيومى فؤاد أسرار وكواليس خاصة عن الفيلم، وتتخلل الحلقة مداخلات تليفونية مع نجوم وأبطال العمل.



