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سيـــاســة
برلماني: زيارة الرئيس البرتغالي لمصر تؤكد عمق علاقات البلدين
السبت 14 أبريل 2018 05:52 م
البرلمان
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البرلمان
ياسمين فواز
أشاد اللواء محمد سعيد الدويك، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بزيارة الرئيس البرتغالي مارسيلو دى سوزا إلي مصر مُؤكدًا أن هذه الزيارة تعبر عن عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين البلدين.
وقال الدويك في بيان اليوم السبت، إن الزيارة تمركزت حول مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل التي تتبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا، مُشيرًا إلى أن مصر تنتهج استراتيجية شاملة لمكافحة ظاهرة الإرهاب والعمل على التخلص من منابع تمويله والتحذير من مخاطر الجماعات المتطرفة.
كما أعرب عن احترام الشعب المصري بأكمله للشعب البرتغالي لموقفها الداعم لمصر، موضحًا مدى أهمية الاتفاق بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي لدعم جهود التنمية في دول أفريقيا والعمل المشترك لتقوية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا.
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