170 متقدمًا للمجمع الصناعي الثاني ببورسعيد

المهندس فؤاد ثابت

أمانى العزازى



قال المهندس فؤاد ثابت، رئيس لجنة اختبارات المتقدمين للمجمع الصناعي الثاني بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، إن اللجنة بدأت المفاضلة بين المتقدمين للحصول على مصانع جاهزة التراخيص، والمزمع إقامتها بمساحات 80 مترًا بالمجمع الصناعي الثاني بمنطقة الرسوة جنوب بورسعيد، والتى يتحمل تكاليف إنشائها الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة.



وأشار ثابت في تصريحات خاصة، إلى أن المجمع الصناعي الثاني المزمع طرحة لشباب المصنعين، والراغبين في التحول من النشاط التجاري للصناعي بالمدينة وعددهم 70 مصنعا محددة النشاط تعمل في البتروكيماويات "البروبلين والإيثيليين" نظرا لتوافر المادة الخام المنتجة، في مصنع البروبلين ببورسعيد الواقع غرب المحافظة.



ولفت إلى أن عمل اللجنة يستمر لمدة 45 يوما لاستيعاب جميع المتقدمين من أبناء بورسعيد ممن يوافقون على العمل في نشاط البتروكيماويات باعتبارها إحدى الصناعات المغذية التي تحتاجها بورسعيد.



وتابع ثابت أن المنطقة الصناعية بها العديد من المصانع الكبيرة التي تحتاج هذه الصناعة المكملة مثل مصنع زيت الطعام، الذى يتطلب عبوات بلاستيكية، ومصنع لتعبئة الكلور والمنظفات، والذي يحتاج جراكن وعبوات بلاستيك، وشكاير منسوجة.



وأوضح ثابت أن اللجنة ستعمل على تسهيل توفير الخام الطبيعي من البروبلين، من خلال مركز توزيع، يلبي متطلبات المصانع الجديدة منه ومن خلال مركز توزيع دائم، لافتا إلى أن المجمع سينتهي العمل به خلال عام حيث يتم تسليم الأرض والمباني للمنتفعين الذين بلغ عدد من تقدموا للجنة منهم حتى الآن 170 متقدما.