أجندة الأحداث السياسية تتصدرها القمة العربية

الأجندة السياسية

المال- خاص



تتصدر الأجندة السياسية غدا الأحد، متابعة القمة العربية الـ 29 التي تشارك فيها مصر.



رئاسة الجمهورية



تستضيف المملكة العربية السعودية غدا الأحد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية ال29



وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر إقامته بمدينة الدمام، حيث وصل بعد ظهر اليوم السبت، للمشاركة في القمة.



وكان في استقباله الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط



ويتكون الوفد المصري من اللواء مصطفى الشريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير سامح شكري وزير الخارجية الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان اللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة والسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير ناصر حمدي سفير مصر بالسعودية.



وزراء وحكومة



تنطلق أعمال المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية "المستقبل يبدأ الآن"، غدا بمدينة شرم الشيخ والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 15 – 17 أبريل 2018 تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.



ويفتتح المؤتمر الدكتور عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام الجعضي رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية رئيس المؤتمر، والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور سليمان بن صالح الدخيل مدير عام مجلس الصحة لدول التعاون.



ويهدف المؤتمر إلى بيان أهمية الحوكمه الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية في ضمان سلامة ومأمونية الغذاء والدواء والأجهزة الطبية وتعزيز الرقابة عليها، ودعم توطين صناعة الغذاء وصناعة الدواء والأجهزة الطبية وحماية المستهلك العربي من خلال أطر تشريعية ونظم رقابية تضمن سلامة الغذاء وسلامة الدواء.



البرلمان



يحدد مجلس النواب في جلساته غدا الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، موعدا لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب بسام فليفل، وأكثر من 20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الشرط الخاص بإنشاء الوحدات المحلية ؛ كما يحدد المجلس موعدًا لمناقشة طلب آخر مقدم النائب بسام فليفل وأكثر من 20 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن سبل الاستفادة من المعدات المهملة بجميع مؤسسات الدولة الحكومية



يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة العامة غدا الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، عددا من مشروعات القوانين المهمة ، ومن المقرر أن يأخذ المجلس، خلال جلسة الأحد، الرأي النهائي على مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، كما يناقش مشروع قانون الضريبة على الدخل، ويواصل مناقشة قانون حماية المستهلك.



خلال الجلسة العامة الثانية غدا الأحد ، يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى، وكذلك مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للانفاق، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة .



تقوم لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، بالتصويت النهائي على مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، غدًا الأحد ولمدة 3 أيام ، جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، حول مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مع الشركات العاملة ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وقامت اللجنة بعمل دراسة مستفيضة وعقد سلسلة من جلسات الاستماع، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شركات المحمول .

جامعات



تطلق كلية التجارة بجامعة القاهرة، برعاية وحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، خلال الفترة من ١٥- ١٦ أبريل الجاري، مؤتمرها الدولي الثاني بعنوان "نحو تدويل منظمات الأعمال"، والذي تقام فعالياته بأحد فنادق القاهرة، ومن المقرر حضور كل من وزراء التعليم العالى والبحث العلمى، وقطاع الأعمال العام، والتخطيط والمتابعة ، و يستهدف المؤتمر استعراض ومناقشة الجدل بشأن الممارسات العملية والنظريات العلمية الحديثة التي تعمل على تنظيم وتفعيل عمليات تدويل منظمات الأعمال بشكل تنافسي يتسق مع المستقبل والتطورات المتسارعة ببيئة الأعمال العالمية، مع التركيز على البيئة المصرية والعربية ، و يناقش نحو 35 ورقة عمل وبحث حول تفعيل عمليات تدوير الأعمال بشكل تنافسي .



تستقبل جامعة الزقازيق، غدا الأحد ، فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حيث يستقبله الدكتور خالد عبد الباري، رئيس الجامعة، واللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، في أول زيارة له للجامعة ليلتقي بطلابها في ندوة بعنوان "الشباب و الأمل"، تبدأ الندوة في الساعة العاشرة صباحا بقاعة المؤتمرات الكبري، وعقب انتهائها سيشارك في مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "تجديد الفكر الديني في الإسلام .. محمد إقبال نموذجا"، مقدمة من الباحث وجدي عبد القادر، بقسم دراسات وبحوث الأديان .



أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، عن إستقبال الجامعة صباح غداً، للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، حيث أنه من المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة عدداً من الفاعليات، والتى تبدأ بمشاركته فى ختام برنامج التوعية بالميثاق الأخلاقى والذى أطلقته وزارة التعليم العالى بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية فى مبادرة بعنوان "أنت مراية نفسك" والتى تهدف إلى توعية الطلاب بالقيم الأخلاقية والوطنية السليمة



آخرى



تستضيف جامعة الدول العربية غدا الأحد، اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب الدورة (60) برئاسة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، رئيس المكتب التنفيذي، وبحضور وزراء الدول العربية أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام المساعد الدكتور السفير كمال حسن على.



وقال عرفات إن الاجتماع يتناول مناقشة عدة محاور مهمة في مجال النقل، حيث سيناقش موضوعات تهدف إلى تعزيز العمل العربى المشترك، ويزيد من أوجه التعاون العربى، ومنها أهم هذه الموضوعات إنشاء إطار عربى للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية وإنشاء مركز خبرة عربى للمساهمة في إجراءات التحقيق في الحوادث البحرية، والتقرير النهائى لورشة عمل وضع آلية لإنشاء شركتين قطاع خاص للنقل البحري، بالإضافة إلى نتائج ورشة العمل الخاصة حول اقتراح إنشاء تكتل بحرى عربى.



ويذكر أن المجلس يهدف إلى تنمية التعاون العربى في مجالات قطاع النقل المختلفة، ويختص بوضع استراتيجية عربية لقطاعات النقل، وما ينبثق عنها من الخطط والبرامج الكفيلة لتيسير قضايا النقل بين أجزائها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة وكذلك الاتحادات العربية النوعية بصفتها بيوت خبرة عربية متخصصة في القطاع .







