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اقتصاد وأسواق
اجتماع وزاري لبحث مقترحات تطويرات شركات تجارة الدواء
السبت 14 أبريل 2018 04:10 م
شريف اسماعيل رئيس الوزراء
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شريف اسماعيل رئيس الوزراء
المال- خاص
عقد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعاً حضره وزراء الصحة والعدل وقطاع الأعمال العام، وممثلى عدد من الجهات المعنية، وذلك لبحث الإجراءات الخاصة بتطوير كل من الشركة المصرية لتجارة الادوية، وشركة الجمهورية للادوية.
وخلال الاجتماع، تم بحث عدد من المقترحات والخطوات المتعلقة بتطوير اسلوب العمل داخل الشركتين التابعتين للشركة القابضة للادوية فى مجال التجارة والتوزيع، بما يسهم فى رفع كفاءة تلك الشركات ويحسن من الاداء المالى لهما من خلال تعظيم الاستفادة من الاصول غير المستغلة، فضلاً عن توسيع شبكة التوزيع والمخازن الخاصة بهما على مستوى الجمهورية.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على اهتمام الدولة بتطوير قطاع صناعة الدواء وما يتعلق به سواء على مستوى الانتاج أو التجارة والتوزيع، واستخدام احدث تطبيقات البحث العلمى فى هذا المجال، باعتباره قطاعاً حيوياً يلبى احتياجات العديد من المواطنين، أخذاً فى الاعتبار الجهود المبذولة لزيادة المنتج المحلى وذلك وفقاً للمعايير الدولية فى هذا الصدد، كما أكد رئيس الوزراء على أهمية الاستفادة من الامكانيات المتاحة لدى شركات تجارة وتوزيع الادوية من بنية تحتية ومخازن تساهم بشكل كبير فى جهود الدولة لتوفير مختلف اصناف الدواء للمواطنين فى انحاء الجمهورية.
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