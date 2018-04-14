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سيـــاســة
رئيس الوزراء ينعي شهداء حادث سيناء من أبطال الجيش
السبت 14 أبريل 2018 03:54 م
مجلس الوزراء
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مجلس الوزراء
المال- خاص
نعى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء رجال القوات المسلحة الأبطال، الذين استشهدوا اليوم خلال عملية التصدي الباسلة لمحاولة إرهابية غاشمة بمنطقة وسط سيناء
وثمن البطولات الغالية التي يسطرها الجيش في إطار العملية الشاملة "سيناء 2018"، ً وروح اليقظة التي يتحلى بها رجاله في معركة الكرامة ضد قوى الشر والظلام.
وشدد رئيس الوزراء على عزم الدولة المصرية على خوض معركتها كاملة ضد عناصر الإرهاب الغاشم، حتى اقتلاع جذوره من أرض مصر الطيبة، واستكمال مسيرة العمل والبناء بما فيه صالح أبناء هذا الوطن المخلصين.
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