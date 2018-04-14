الوزراء يبحث آليات تطوير الخدمات بالمطارات

اجتماع - مجلس الوزرا

المال - خاص



عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا، حضره وزراء الطيران، المالية، السياحة، لبحث موقف الخدمات بالمطارات المصرية، خاصة مطار القاهرة -أكبر ميناء جوي مصري- وإجراءات رفع كفاءتها.



وخلال الاجتماع، بحث إسماعيل، الوضع الحالي بالمطارات المصرية، والتعرف على التحديات الراهنة، والاحتياجات المطلوبة لتطوير الخدمات المختلفة بها.



ووجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الدقيقة للحركة داخل المطارات، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة، بما يحقق أهداف تيسير الإجراءات وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على إجراءات تأمين المنافذ.



وأكد رئيس الوزراء على أهمية أن تكون المطارات المصرية خير مركز استقبال للزائرين من جميع أنحاء العالم، والعمل على تطوير البنية التحتية، وكذلك رفع كفاءة وقدرة العنصر البشري، وتحقيق التوسعات اللازمة لزيادة قدرتها على استيعاب حركة الركاب والبضائع، مع الاستمرار في تطوير هذا المرفق الحيوي على نحو دائم، بما ينعكس بالإيجاب على مكانات المطارات الوطنية بين مطارات العالم.