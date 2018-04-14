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سيـــاســة
برلماني إسرائيلي: الحل السياسي هو الأنسب للأزمة السورية
السبت 14 أبريل 2018 03:09 م
هضبة الجولان السورية
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هضبة الجولان السورية
أمريكا لديها تاريخ غني من العدوان والبلطجة في المنطقة
عادل عبد الجواد:
هاجم عضو الكنيست الإسرائيلي "دوف حنين" النائب اليهودي على القائمة العربية الموحدة في إسرائيل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بسبب عدوانهم علي سوريا.
وقال "حنين" إن الولايات المتحدة لديها تاريخ غني من العدوان والبلطجة في المنطقة تحت ذرائع أسلحة الدمار الشامل التي اتضح أنها كاذبة، ويري أن الحل في سوريا هو الحل السياسي الذي يضمن استقلال سوريا ووحدتها وحقوق الشعب السوري في الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، علي حد قوله.
وفي وقت سابق، هاجم الحزب الشيوعي الإسرائيلي (ماكي) أيضا النية الأمريكية لمهاجمة سوريا.
ودعا "ماكي" جميع بلاد المنطقة والعالم إلى الشروع في بناء جبهة عامة دولية لوقف الهجوم الأمريكي ووقف التدهور الذي يؤدي إلي الحروب وتحول مصير شعوب المنطقة، ويمكن أن يثير شرارة مواجهة نووية.
وتحدث الرئيس السوري بشار الأسد ظهر اليوم في أعقاب الهجوم المشترك الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على أهداف سورية مع نظيره الإيراني حسن روحاني ، قائلا إن الهجوم "عزز طموح سوريا في سحق الإرهاب في كل مكان في سوريا".
وقال روحاني ردا على الأسد إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف وراءه وتؤيد سوريا وحذرت من أن الهجوم يقوض الاستقرار ويمكن أن يؤدي إلى تدمير في الشرق الأوسط، كما زعم روحاني أن ترامب قد أمر بالهجوم على سوريا لأنه فهم أنه فقد السيطرة والمصداقية في الشرق الأوسط.
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