وزير النقل يضع حجر أساس أول ميناء نهرى بقنا



المال ـ خاص



قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل بوضع حجر الأساس لإنشاء أول ميناء نهرى بمحافظة قنا وذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتورعبد العظيم محمد رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى واللواء مصطفى الديب مستشار الوزارة للنقل البحرى والنهري، ويأتى ذلك فى إطار تفعيل منظومة النقل النهرى وما يتطلبه هذا التفعيل من إنشاء الموانئ النهرية خاصة فى صعيد مصر.



وقال وزير النقل إن ميناء قنا النهرى يدخل ضمن مخطط وزارة النقل لإنشاء موانئ نهرية بكل من سوهاج وأسيوط لتشجيع نقل المشحونات من خلال نهر النيل من الصعيد إلى شمال الوادى والعكس، مشيرا الى أن إنشاء الموانئ النهرية سيؤدى إلى انخفاض تكلفة النقل نظراً لانخفاض الإستهلاك من الوقود، وتخفيف التكدس على الطرق وتقليل مستويات التلوث الهوائى، كما سيؤدى خلق فرص عمل لمحافظة قنا وتواجد العديد من الصناعات التى تخدم الميناء.



مضيفا أنه سيتم طرح المشروع من خلال المستثمرين وأن الميناء النهرى بقنا يتكامل مع المخطط العام لنشر المراكز ( العقد ) اللوجستية التى تسهل شبكات وسلاسل الامداد خاصة التى تهدف لتنمية صعيد مصر.



ولفت إلى أن الميناء يقع على طريق قنا - نجع حمادى بإجمالى مساحة 15 فدانا وبمواجهة 250 مترا على نهر النيل وبعمق 250 مترا ويبعد عن طريق قنا - سفاجا 22 كم وبطاقة تخزينية 255 ألف طن وطاقة تداول سنوية 6.6 مليون طن، كما يبعد عن أقرب خط سكة حديد 900 متر.



يذكر أن هذا الحدث يتزامن مع إعلان الهيئة أن 2018 هو عام النقل النهرى وسيكون نقطة انطلاق لتطوير منظومة النقل النهرى فى كل المسارات الملاحية والعمل أيضا على خلق وفتح مسارات ملاحية جديدة لخدمة نقل البضائع والأفراد.