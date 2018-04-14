التموين تعلن عن بدء موسم توريد القمح

القمح

محمد مجدى



أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء موسم توريد القمح المحلى من المزارعين، وذلك فى إطار حرص الحكومة على استلام كامل الإنتاج المحلى بأسعار تنافسية دعما للفلاح وحرصا على تأمين إحتياجات إنتاج الخبز المدعم وكلفت اللجنة العليا لتسويق القمح برئاسة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كل من ( الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن التابعة لها، والبنك الزراعي المصرى، والشركة المصرية القابضة للصوامع ).



وقال المصيلحي في تصريحات صحفية منذ قليل، أنه بدأ استلام القمح فى جميع المواقع على مستوى الجمهورية بسعر 600 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5 و585 جنيه للإردب درجة نقاوة 23 و570 جنيه درجة نقاوة 22 بزيادة قدرها 180 جنيه في الطن عن متوسط أسعار التوريد العام الماضي.



وأعلنت اللجنة العليا للقمح جاهزية الجهات المسوقة لاستلام كل الكميات المتاحة والمتوقع أن تصل إلى 4 ملايين طن، كما تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة المخصصات المالية بما يضمن سداد مستحقات الفلاحين فى أسرع وقت.



وأكد المصيلحى وجود سعات تخزينية متاحة لدي الجهات المسوقة تستوعب ما يزيد على 4.2 ملايين طن قمح في الصوامع والهناجر والبناكر، مشيرا إلى اكتمال تشكيل لجان الفرزالمكونة من ممثل لوزارة التموين والزراعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجهة المسوقة بجميع نقاط تجميع وإستلام القمح.



وأضاف أنه على كل الجهات الإلتزام بإعلان الأسعار في مكان ظاهر بجميع أمكان استلام القمح وعدم تحصيل رسوم إضافية من الموردين تحت أي مسمى، بالاضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر وزارة التموين وغرف عمليات فرعية بالمديريات لمتابعة عمليات التوريد وإزالة أى شكوى تعترض عمليات توريد القمح.



وشدد علي منح الأولوية لكافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح ، مؤكداً أن تعليمات رئيس الوزراء تحظر اللجوء إلى استخدام صوامع القطاع الخاص إلا فى حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجيرها إدارتها بالكامل من قبل الجهات الحكومية.



ووجه وزير التموين، هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع بإعداد خطة لنقل القمح الزائد على الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الانتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلى الصوامع في المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام وشدد الوزير تدبير الجهات المسوقة للقمح "الأجولة " الجوت " المطلوبة لنقل الأقماح من الفلاحين إلى نقاط التجميع.