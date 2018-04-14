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سيـــاســة
طارق رضوان: العدوان الثلاثى على سوريا بلطجة دولية
السبت 14 أبريل 2018 02:20 م
النائب طارق رضوان
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النائب طارق رضوان
سلوى عثمان
أدان النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، العدوان الثلاثى على سوريا بقيادة أمريكا ومشاركة فرنسا وبريطانيا، واصفا إياه بالبلطجة الدولية والانتهاك السافر للقوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح رضوان في تصريحات له، أن الدول الثلاث لها مطامع على الأراضى السورية تسعى لتنفيذها من وراء العدوان، كما تسعى لبسط نفوذها وإضعاف الجيش العربي السوري وإسقاط سوريا كما سقطت العراق من قبل على يد أمريكا، متوقعا فشل هذا العدوان قريبا خاصة في ظل الرفض الروسى والعربى.
وطالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بالتحرك الفورى من قبل جامعة الدول العربية للقيام بدورها في حماية المنطقة من أي انتهاك أو عدوان خارجي، مشددا على ضرورة وجود وقفة دولية حاسمة من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة لردع هذه التجاوزات.
وأشار طارق رضوان إلى أن وصف الوضع فى سوريا بالحرب الباردة أو العالمية الثالثة "مبالغ فيه"، مؤكدا أن الأزمة السورية ستتم تسويتها خلال الأشهر المقبلة.
سوريا
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