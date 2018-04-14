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اتصالات وتكنولوجيا
أكت تعلن تسليم مشروع إيثيدكو باستثمارات 90 مليون جنيه
السبت 14 أبريل 2018 01:50 م
شركة أكت
أخر الأخبار
شركة أكت
محمد فتحى
أعلنت شركة الحاسبات المتقدمة "أكت" -المصرية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدمات القيمة المضافة- عن الانتهاء من تسليم مشروع البنية التكنولوجيا للشركة المصرية لإنتاج الأثيلين ومشتقاته "إيثيدكو"، بمنطقة العامرية بالإسكندرية، بقيمة 90 مليون جنيه، ويعد من أضخم المشروعات القومية التي تنفذها في قطاع البترول والبتروكيماويات.
ومن المقرر أن يساهم مجمع "إيثيدكو" للبتروكيماويات، الذي تم افتتاحه مؤخرًا، في دعم الاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار المحلي من خلال توفير النقد الأجنبي، والحد من استيراد المنتجات البتروكيماوية وتعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن التصدير، بالإضافة إلى توفير أكثر من عشرة ألاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشاد المهندس حسام الفهمي، مدير عام إدارة المشروعات بشركة "إيثيدكو"، بالدور الذي قامت به شركة "أكت" في هذا المشروع، مؤكدًا أنه رغم الصعوبات والتحديات التي واجهت القائمين على المشروع إلا أن فريق العمل قد تمكن من التغلب عليها باحترافية ومهنية كبيرة.
وأبدى المسئولون على المشروع اهتمام فوق العادة بالمشروع لتخطي جميع الصعوبات، ويعد مشروع إيثيدكو من المشروعات القومية الضخمة التي سيكون لها دورًا كبيرًا في ازدهار الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن مشروع "إيثيدكو" الذي أفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، يعمل على توفير احتياجات السوق المحلية من البولي إيثلين ومشتقاته، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على منتجات الشركة.
وقالت المهندسة نيفين واصل، رئيس قطاع المشروعات والعمليات بشركة "أكت": إن مشروع "إيثيدكو" يعد من أكبر المشروعات التي انتهت الشركة من تنفيذها خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث قامت بتوريد وتسليم الشبكات الخاصة بالمشروع وبناء البنية التحتية وتوريد أنظمة الحماية والأمن من عدة شركات عالمية، وتقنيات VOIPوتوريد برنامج يدير تقنيات البنية التحتية والشبكات، ودربت العاملين على هذه المنظومة بالإضافة إلى تركيب أنظمة الأمن وكاميرات المراقبة CCTV “.
وأضافت: أن "أكت" تولي أهمية خاصة بالمشروعات القومية التي تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي في بعض القطاعات، ونجحت الشركة في تنفيذها بشكل ناجح جدًا نتيجة توافر الخبرات المتراكمة والامكانيات البشرية لدى الشركة ".
يذكر أن شركة اكت تعد من كبريات الشركات المصرية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونجحت بنهاية عام 2017 من تحقيق حجم أعمال بنسبة نمو تقدر بـ 22% مقارنة بعام 2016، وتستهدف الوصول بحجم أعمالها بنسبة نمو تقدر 25% عن عام 2017.
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