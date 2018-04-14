إحالة عملية سرقة مسجد أثرى بالجمالية إلى النيابة

هيئة النيابة الإدارية

دعاء محمود



أحال د. مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الآعلى للآثار يوم الأربعاء الماضى عملية اختفاء أجزاء صغيرة من الحشوة النحاسية من الباب الرئيسى لمسجد أبو بكر مزهر الأثرى بحارة برجوان بمنطقة الجمالية إلى النيابة الإدارية للتحقيق.



وأوضح د. وزيرى أنه أثناء أعمال توثيق وتسجيل الآثار المنقولة بالمسجد اكتشف مفتشو آثار الجمالية اختفاء ثلاثة أجزاء من الحشوة النحاسية لباب المسجد والتى يبلغ حجمها حوالى 10x25 سم، والذين قاموا على الفور بعمل محضر بالواقعة وإرسالها للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والذى قام بدوره بإحالة الأمر إلى النيابة الإدارية للتحقيق ومعرفة سبب الاختفاء ومعاقبة المتسبب.



وأشار د. وزيرى أن الوزارة تقوم حالياً بأعمال توثيق وتسجيل الآثار المنقولة داخل المسجد وجميع المساجد الأثرية للحفاظ عليها، وقد تم بالفعل تسجيل وتوثيق العديد من المشكاوات ودكك المبلغ والمنابر وكراسى المصحف فى بعض المساجد.