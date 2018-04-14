الصناعة: مد الترخيص للشركات المصرية المصدرة لمنتجات ديزنى

طارق قابيل 1

محمد ريحان



أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن شركة "ديزني" العالمية أعلنت عن تمديد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات تحمل العلامة التجارية الخاصة بها حتى ديسمبر 2019.



ولفت إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار تنفيذ برنامج العمل الأفضل، الذى تنفذه مصر بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، ويمثل برنامجاً شاملاً يقدم مجموعة من الخدمات لسلاسل توريد الملابس بما في ذلك تقييم المصانع والخدمات الاستشارية والتدريب.



وأوضح الوزير أن المرحلة الماضية شهدت تنسيقاً مكثفاً مع كبار المسئولين بمنظمة العمل الدولية، وكان أخرها جلسة المباحثات التى عقدها مع جاي رايدر مدير عام المنظمة، خلال شهر فبراير الماضى، بمقر المنظمة بمدينة جنيف والتى تم خلالها الاتفاق على تعزيز علاقات الشراكة التى تربط الجانبين بما يحقق المصلجة المشتركة.



وأشار قابيل إلى أن المنظمة قد أعلنت مؤخراً، عن استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل في مصر، وذلك حتى نهاية العام الجارى، لافتاً إلى أن هذا القرار قد أسهم فى رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، على رأسها شركة ديزني العالمية.



ولفت الوزير إلى أن الحكومة كانت قد تمكنت خلال شهر يوليو الماضي من رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزني العالمية، مشيراً إلى أن الجهود المصرية غير المسبوقة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي الهيكلي كانت السبب الرئيسى للتوصل إلى هذا القرار، ما أكدته التقارير الإيجابية لكافة جهات التقييم الدولية على رأسها صندوق النقد والبنك الدولي.



وأكد وزير التجارة والصناعة أن تطبيق برنامج العمل الأفضل في مصر يعد شهادةً دوليةً من منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة على استقرار وتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والتشريعية والعمالية بها، مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات وإحداث طفرة في الصادرات المصرية.



وأشار قابيل إلى أن الترخيص الذى منحته شركة ديزنى العالمية للشركات المصرية قد تضمن توسيع حجم التعاقدات التصديرية للشركات لتشمل التعاقدات الحالية والجديدة، ما يتيح إدراج مشترين عالميين جدد للمنتجات المصرية الأمر الذى يسهم فى زيادة الصادرات المصرية من منتجات الملابس الجاهزة والمفروشات.