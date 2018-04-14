روسيا تدعو مجلس الأمن إلى اجتماع عاجل اليوم

روسيا

أحمد صبرى



أعلنت قناة "سكاى نيوز عربية"، أن روسيا دعت مجلس الأمن الدولى إلى اجتماع عاجل، اليوم السبت، بعد الضربة العسكرية التى شنتها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة فجرًا.



وقال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا تدين بأقصى درجات الحزم العدوان على سوريا، ونأسف أن تكون الضربات ضد دولة تتصدى للإرهاب، مؤكدًا أن روسيالم تستخدم دفاعتها الجوية حتى الآن.