البيان التاسع عشر للقيادة العامة للقوات المسلحة

المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية

بدور إبراهيم:



استكمالاً لمعركة الشرف والفداء على أرض سيناء الغالية يستمر مقاتلى أبطال القوات المسلحة والشرطة فى تنفيذ المهام المخططة وتدمير الاوكار والبؤر الإرهابية وضبط العناصر الهاربة واحكام السيطرة على مناطق العمليات بشمال ووسط سيناء وعلى كافة الإتجاهات الإستراتيجية وقد أسفرت العمليات خلال الايام الماضية على النجاحات الاتية :



- مقتل عدد 6 فرد تكفيرى شديد الخطورة اثناء استهداف القوات الجوية لاحد الاوكار التى تتحصن بها العناصر الارهابية .



- القضاء على عدد (9) فرد تكفيرى شديدي الخطورة والقبض على عدد (114) فرد اخرين من المشتبه بهم

منهم21 مطلوبين جنائيا بشمال ووسط سيناء .



- مقتل عدد ( 12 ) عنصر تكفيري أثناء تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطه وضبط بحوزتهم عدد (3) بنادق آليه

و2 مسدس وعبوة ناسفة معدة للتفجير ووسائل اعاشة وذلك بعد توافر معلومات تفيد بالإختباء بأحد المنازل المهجورة



بدائرة قسم ثالث العريش .



- اكتشاف وتدمير معسكر تدريب خاص بالعناصر التكفيرية مكون من ميدان رماية وميدان موانع ونفق ينتهى بقاعه محاضرات تحت الارض وعدد من الملاجئ بداخلهم كمية من الذخائر واجهزة اتصال



- تدمير والتحفظ على عدد( 15) عربة انواع تستخدمها العناصر الإرهابية



- ضبط وتدمير عدد( 43) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال اعمال التمشيط والمداهمة.



- تدمير عدد (150 ) ملجأ ووكر ومخزن عثر بداخلهم علي كمية من مواد الإعاشة والملابس العسكرية وكميات من الذخائر والوقود .



- قيام عناصر المهندسين العسكريين بإكتشاف وتفجير عدد (30) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قوات المداهمات

بمناطق العمليات .



- إكتشاف وتدمير عدد ( 20 ) مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط كميات من المواد المخدرة المعدة للتداول بشمال ووسط سيناء .







وفى اطار الجهود المتواصلة من القوات البحرية لتأمين السواحل المصرية ، قامت عناصر الاسطول الجنوبي في البحر الاحمر بالتعاون مع الاداره العامه لمكافحة المخدرات بوزارة الداخليه بالقبض علي سفينة مشتبة بها بعد تنفيذ حق الزيارة والتفتيش عليها واقتحامها وبتفتيشها عثر علي 1350 كيلو جرام من مخدر الهيروين الخام والتي تكفي لصنع 14 طن من الهيروين المختلط .







تم تنظيم أكثر من (585 ) كميناً ودورية امنية غير مدبرة علي الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي بواسطة التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر الشرطة لفرض السيطرة الكاملة علي المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي .



كما نجحت عناصر حرس الحدود علي الاتجاه الاستراتيجي الغربي من ضبط احد خطوط امداد العناصر التكفيرية عن طريق الغرب حيث تمكنت من ضبط 831 بندقية اليه و ضغط هواء و1384 مسدس صوت واكثر من 80 الف طلقة أنواع و 2300 جهاز تليفون محمول و 3450000 قرص مخدر ، وكميات كبيرة من جوهر الحشيش و المستلزمات الطبية والعقاقير والادوية و20 كجم من المشغولات الفضية ، بالاضافة الى اكتشاف وتدمير عدد من الانفاق بمدينة رفح شمال سيناء منهم نفق رئيسى بطول 1400 متر .



ويواصل مقاتلو القوات المسلحة والشرطة احكام السيطرة علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية بعزيمة وروح قتالية عالية لاستكمال رسالتهم السامية من اجل حماية الوطن وشعبه العظيم .

