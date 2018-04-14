البنتاجون: لا خسائر نتيجة الضربات العسكرية ضد سوريا

وكالات:







عقدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مؤتمرا صحفيا للإعلان حول تفاصيل الضربات الجوية على سوريا.





ونفت الوزارة، وقوع أي خسائر بين قواتها خلال الضربة العسكرية الأولى.





وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال إنه أعطى أوامره بضرب سوريا ردا على هجماتها الكيماوية.





وأضاف ترامب في بيان متلفز له، السبت: "الضربات محدودة وموجهة"، مؤكدا "ضرباتنا اليوم هي بسبب عجز روسيا عن لجم دكتاتور سوريا".





في المقابل، أعلن النظام السوري عن تعرضه لما سماه "عدوان أمريكي فرنسي بريطاني".







