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ترامب: عملية عسكرية جارية بسوريا بتنسيق مع لندن وباريس
السبت 14 أبريل 2018 05:27 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أخر الأخبار
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح السبت، إن عملية عسكرية تجري حاليًا بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا، مشيرًا إلى أن هجوم دوما الكيمياوي تصعيد خطير.
وأشار ترامب، إلى أن العمليات الجارية جاءت بسبب فشل روسيا في منع الأسد من استخدام الكيمياوي، محذرا روسيا وإيران بخصوص علاقاتهما بالنظام السوري.
دونالد ترامب
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