ترامب: عملية عسكرية جارية بسوريا بتنسيق مع لندن وباريس

وكالات:



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح السبت، إن عملية عسكرية تجري حاليًا بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا، مشيرًا إلى أن هجوم دوما الكيمياوي تصعيد خطير.



