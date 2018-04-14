قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ لـ 3 أشهر

وكالات:





نشرت الجريدة الرسمية، قبل قليل، فى عددها 15 مكرر، قرارا جمهوريا للرئيس عبدالفتاح السيسى، بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد اعتبارا من الساعة الواحدة من اليوم السبت الموافق 14 أبريل لمدة 3 أشهر جديدة.





وتضمنت المادة الثانية المنشورة فى الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم، بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.



