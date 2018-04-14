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اقتصاد وأسواق
قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ لـ 3 أشهر
السبت 14 أبريل 2018 02:45 ص
السيسي
أخر الأخبار
السيسي
وكالات:
نشرت الجريدة الرسمية، قبل قليل، فى عددها 15 مكرر، قرارا جمهوريا للرئيس عبدالفتاح السيسى، بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد اعتبارا من الساعة الواحدة من اليوم السبت الموافق 14 أبريل لمدة 3 أشهر جديدة.
وتضمنت المادة الثانية المنشورة فى الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم، بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
وفى المادة الثالثة يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
عبدالفتاح السيسي
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