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سيـــاســة
الأرصاد الجوية : استمرار الموجة الحارة حتى هذا اليوم
الجمعة 13 أبريل 2018 10:39 م
الموجة الحارة
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الموجة الحارة
المال - خاص
قال وحيد سعودى، خبير الأرصاد الجوية، ان أجواء فصل الربيع من الممكن أن يتعاقب فيها جميع فصول السنة فى يوم واحد.
وكشف سعودي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد الشاعر ببرنامج "صوت الناس" المعروض عبر فضائية المحور، أن الموجة الحارة التى بدأت أمس ستشمل جميع أنحاء البلاد حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وأشارإلى أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة سيتكون يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين، ومن المنتظر أن تصل إلى 38 و39 درجة مئوية.
وأوضح أن ما يحدث أمر طبيعى فى فصل الربيع الذى يعد فصلا انتقاليا تشهد فيه البلاد تقلبات جوية حادة حتى بداية فصل الصيف.
ولفت إلى أن هذا الارتفاع فى درجات الحرارة سيعقبه انخفاض ملحوظ لتعود مرة أخرى لمعدلاتها الطبيعية، وإن كانت ستكون مائلة للبرودة خلال ساعات الليل.
ونصح سعودى المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة فى أوقات ذروة ارتفاع الحرارة.
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