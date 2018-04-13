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رياضة
الأهلى إلى ربع نهائي كأس مصر عبر بوابة الداخلية
الجمعة 13 أبريل 2018 10:02 م
كأس مصر
أخر الأخبار
كأس مصر
حسم النادى الأهلى تأهله إلى دور الـ8 فى بطولة كأس مصر ليكون ثاني الأندية المتأهلة لهذا الدور، المقرر أن يواجه خلاله فريق الأسيوطى سبورت.
وتغلب النادى الأهلى فى مواجهته أمام نادى الداخلية، الجمعة، بثنائية نظيفة، فى إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر على ملعب الجيش بمدينة السلام.
وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبى دون أهداف بين الفريقين، وانطلق الشوط الثانى بحماس شديد بين الفريقين حتى تمكن عمرو السولية من افتتاح التسجيل للمارد الأحمر بتسديدة قوية سكنت شباك الغرباوى فى الدقيقة 71، قبل أن يعزز إسلام محارب النتيجة للأهلى فى الدقيقة 82 بهدف رائع بمساعدة أجايى.
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