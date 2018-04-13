روسيا: أمريكا لاتستحق عضوية دائمة بمجلس الأمن

روسيا

أحمد صبرى



قال فاسيلي نايبيزيا، مندوب روسيا في الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة الأمريكية لاتستحق عضوية دائمة بمجلس الأمن بسبب ماتفعله -على حد تعبيره- مؤكداً أنها توجهت للخيار العسكرى فى روسيا دون إثبات وجود أسلحة كيماوية.



وأضاف المندوب، فى كلمته بمجلس الأمن خلال جلسته حول الوضع فى سوريا، اليوم الجمعة، أن روسيا تتساءل عن مكاسب ضرب الجيش السورى الذى يواجه الإرهاب والجماعات المتطرفة، مطالبًا بترك المجال أمام التحقيق الدولى عن وجود الكيماوى فى الغوطة.