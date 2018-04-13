أمريكا: رصدنا 50 هجومًا بالسلاح الكيماوى بسوريا

الحرب فى سوريا

أحمد صبرى



قالت نيكى هيلى، المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، إنهم رصدوا 50 هجومًا بالسلاح الكيماوى فى سوريا من قبل الجيش، مؤكدة أن النظام انتهك القوانين الدولية ولم يتم محاسبته.



وأضافت هيلي، فى كلمتها بمجلس الأمن خلال جلسة حول الوضع فى سوريا، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لم تتخذ حتى الآن قرارًا بالتدخل العسكرى فى سوريا، وفى حال اتخاذها قرار سيكون ذلك متوافق مع القوانين الدولية التى تحرم استخدام الكيماوى، وتتيح التدخل لحماية المدنيين.