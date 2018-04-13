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اقتصاد وأسواق
3 شركات تسحب الأدوية منتهية الصلاحية بقيمة 286 مليون جنيه خلال عام
الجمعة 13 أبريل 2018 07:09 م
الأدوية
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الأدوية
أحمد صبرى
قال الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات، وعضو النقابة العامة للصيادلة، إن أكبر شركات توزيع الأدوية سحبت الأدوية المنتهية الصلاحية "إكسبايرد" قدرت بقيمة 286 مليون جنيه، ضمن اتفاقية "الووش أوت"، منذ إبريل الماضي حتى نهاية مارس العام الحالى.
وتعانى الصيدليات من رفض شركات التوزيع والتصنيع سحب أدويتها المنتهية، ماجعل وزارة الصحة ترعى اتفاقية بين الصيادلة متمثلة فى النقابة، وغرفة صناعة الدواء، ورابطة موزعى الأدوية، تلزم الشركات سحبها وإلا سيتم عقاب كل واحدة فى تسجيل الأدوية.
وأضاف تقرير أصدرته اللجنة، اليوم الجمعة، أن شركة المتحدة للصيادلة،سحبت إكسبايرد بقيمة 140مليون جنيه، قيمة أدوية مرتجعة من 30 ألف صيدلية، تلتها شركة إبن سيا فارما، بمسحوبات بلغت 94 مليون جنيه من28 ألف صيدلية، ثم شركة فارما أوفرسيز بقيمة 52 مليون جنيه من 19 ألف صيدلية.
وأكد أن اللجنة تنتظر التقارير النهائية من شركات التوزيع، مثل "مالتى فارما" و"رامكو" و"المصرية للأدوية" لحساب جميع الكميات المسحوبة، على أن يتم إرسالها للنقابات الفرعية لمعرفة مسحوبات كل واحدة.
نقابة الصيادلة
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