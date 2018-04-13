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بورصة وشركات
قطاع الخدمات المالية يصعد بالبورصة 1.2 % خلال أسبوع
الجمعة 13 أبريل 2018 07:01 م
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- 116.76 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب.. وعامر جروب أنشط الشركات
- المجموعة المتكاملة تتصدر بورصة النيل.. و4.3 مليار جنيه انخفاضًا في التداولات
- محلل: السوق مرشح لاختبار الدعم التالي عند 17400 نقطة
مصطفى طلعت
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية، خلال الأسبوع الجاري، بدعم شرائي للمستثمرين الأجانب ونشاط قطاع الخدمات مالية باستثاء البنوك.
واقتصرت تعاملات، الأسبوع المذكور، على 3 جلسات فقط، بسبب عطلة عيد القيامة وشم النسيم يومي الأحد والاثنين.
وكشف تقرير صادر عن البورصة، وصل "المال" نسخة منه، صعود المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 1.2% ليسجل 17616 نقطة، كما ارتفع مؤشر "Egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.25% ليصل إلى 868 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر "egx100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.08% إلى 2263 نقطة.
وتصدر قطاع الخدمات المالية باستثاء البنوك قائمة القطاعات النشطة من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء 347.3 مليون ورقة مالية، بينما تزيل القائمة قطاع البوك من خلال التداول على 5.5 مليون ورقة.
وانخفضت قيم التداولات 4.3 مليار جنيه لتسجل 7.4 مليار هذا الأسبوع، مقابل 11.7 مليار جنيه، فيما ارتفع راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة 4.6 مليار جنيه ليغلق عند 977.7 مليار جنيه.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 116.76 مليون جنيه، بعد استحواذهم على 35.75 % من التعاملات، وحقق العرب صافي بيعي بقيمة 33.55 مليون جنيه بعد اقتناصهم 12.08% من تعاملات السوق.
وتصدرت شركة عامر جروب القابضة أشط 10 شركات مقيدة من حيث كمية التداول في وسط داخل المقصورة، بتداول 175.2 مليون ورقة مالية، وتزيلت القائمة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بكمية تداول قدرها 30 مليون ورقة.
وعلى صعيد بورصة النيل، سجلت تداولات بقيمة 2.7 مليون جنيه، وتصدرت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية انشط شركاتها بتداول 740.3 الف ورقة مالية، بينما جاء بالمركز الأخير شركة مرسيليا للاستثمار العقاري بتداول 4.5 ألف ورقة مالية.
وقال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "الجذور" لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي يختبر مستوى الدعم عند 17400 نقطة مطلع الأسبوع المقبل، ونجاحه في التماسك أعلاه يعنى إستمرار النظرة الإيجابية أما اختراقة لأسفل يعنى الدخول فى حركة هبوطية لملامسة الدعم التالي عند 17100 نقطة.
وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، أوضح "غريب" أنه تحرك بين مستوى الدعم 855 نقطة ومستوى المقاومة 880 نقطة.
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