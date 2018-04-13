قطار يدهس سيارة اقتحمت شريط السكة الحديد

قطار

محمود محسن



أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم، الجمعة، أن سيارة نصف نقل اقتحمت شريط السكة الحديد، من مكان غير معد للعبور بين البوصيلى القصابى، على خط المعمورة رشيد تقاطع أدفينا.



وأكدت الهيئة، أنه أثناء مسير قطار ٤٢٠٧ ركاب البوصيلي القصابي، فوجئ سائق القطار بسيارة نصف نقل تقتحم شريط السكة الحديد، من مكان غير معد للعبور، ليصطدم بها، ودون أي إصابات أو وفيات.



وتناشد هيئة السكة الحديد، قائدي المركبات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد، إلا من الأماكن المخصصة للعبور، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم، وسلامة مسير القطارات.