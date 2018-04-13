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نقل وملاحة
مجلس وزراء النقل العرب يجتمع لتعزيز العمل المشترك
الجمعة 13 أبريل 2018 03:50 م
جامعة الدول العربية
أخر الأخبار
جامعة الدول العربية
محمود محسن
تستضيف جامعة الدول العربية، بعد غد الأحد، اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب، الدورة (60)، برئاسة هشام عرفات، وزير النقل المصرى ورئيس المكتب التنفيذى، وبحضور وزراء الدول العربية، أعضاء المكتب التنفيذى وممثلى الاتحادات والمنظمات العربية، ووفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام المساعد السفير كمال حسن على.
صرح هشام عرفات، أن الاجتماع سيتناول مناقشة عدة محاور هامة فى مجال النقل، منها موضوعات تهدف إلى تعزيز العمل العربى المشترك ويزيد من أوجه التعاون العربى، ومنها اهم هذه الموضوعات إنشاء إطار عربى للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية وإنشاء مركز خبرة عربى للمساهمة فى إجراءات التحقيق فى الحوادث البحرية، والتقرير النهائى لورشة عمل ووضع آلية لإنشاء شركتين قطاع خاص للنقل البحرى، بالإضافة الى نتائج ورشة العمل الخاصة حول اقتراح إنشاء تكتل بحرى عربى.
يذكر أن المجلس يهدف إلى تنمية التعاون العربى فى مجالات قطاع النقل المختلفة، ويختص بوضع إستراتيجية عربية لقطاعات النقل، وما ينبثق عنها من الخطط والبرامج الكفيلة لتيسير قضايا النقل بين أجزائها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة وكذلك الاتحادات العربية النوعية بصفتها بيوت خبرة عربية متخصصة فى القطاع.
ويعمل المجلس على تطوير شبكة النقل البرية والبحرية بين الدول العربية وتحسينها وتنظيمها ورفع كفاءتها الفنية وتوسيع قاعدة نشاطاتها بما يعزز الاتصالات وييسر انتقال عناصر الإنتاج والسلع ويخفض تكاليف النقل.
جامعة الدول العربية
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