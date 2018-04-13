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استثمار
برنامج تدريبي حول التنبؤ بالمخاطر وإدارة الأزمات بوزارة السياحة
الجمعة 13 أبريل 2018 01:49 م
هالة السعيد
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هالة السعيد 2
المال - خاص
نظم المعهد القومي للإدارة برنامجًا تدريبيًا بعنوان "التنبؤ بالمخاطر وإدارة الأزمات السياحية" والذي عقد بمقر وزارة السياحة في الفترة من 10 حتي 12 أبريل الجاري، وحضره عدد كبير من قيادات وزارة السياحة، وذلك في إطار سلسلة البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لصالح الوزارات والجهات المختلفة.
وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار اهتمام وزارة التخطيط بتنفيذ برنامجها للإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي من خلال عدة إجراءات منها رفع كفاءة وقدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأضافت أن الحكومة تعمل جاهدة علي الارتقاء بمنظومة التدريب داخل الجهاز الإداري للدولة من أجل خلق جهاز إداري كفء وفعال قادر على إدارة موارد الدولة يستطيع القيام بدوره في عملية التنمية، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة.
كما أشارت وزيرة التخطيط أن من محاور خطة الإصلاح الإداري، محور بناء القدرات والذي يتعلق بالاستثمار في البشر، قائلة إن: "الاستثمار في البشر هو أغلى أنواع الاستثمار، ونحن نعول كثيرًا علي قيادات وموظفي الجهاز الإداري في إجراء نقلة نوعية مختلفة في مجال الإدارة العامة في مصر"، مضيفة أنه تم وضع استراتيجية وطنية لبناء القدرات تركز على تنفيذ برنامج التدريب على جميع المستويات وتضم عدة محاور أساسية هي تدريب الموظفين الجدد في الجهاز الإداري علي أساسيات الخدمة العامة، فضلًا عن توفير برامج تدريبية حسب المسار الوظيفي للموظف، كذلك البرامج التدريبية للإدارة الوسطي وللقيادات.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد كمال شعبان، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تستهدف نخبة كبيرة من قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن المعهد نفذ سلسلة برامج آخرى على مستوى الجهاز الإداري للدولة لوزارات الخارجية، والصحة، والهجرة، والعدل، ولمحافظة القاهرة.
وأكد "شعبان" أن البرامج التي تُنفذ بالمعهد تتناول أحدث التقنيات والتدريبات على يد الخبراء في مجال التدريب، فضلًا عن التمرين العملي، وتقديم مواد تدريبية مصممة ومطورة بواسطة مؤسسات عالمية.
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