الجندي: تسلمنا 125 مليون دولار من البنك الدولي لتنمية الصعيد

وزير التنمية المحلية صورة جديدة الجندى

بدور إبراهيم



عقد اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، اجتماعًا، مع وحدة التنفيذ المركزية ( المكتب التنسيقى ) لبرنامج تنمية الصعيد بمحافظتى قنا وسوهاج، والممول جزئياً بقرض من البنك الدولى، ووحدتى التنفيذ المحلية بالمحافظتين وذلك بمقر الوزارة.



وحضر الاجتماع، كل من الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفريق عمل البرنامج، وعدد من القيادات بالوزارة ومسئولين فى البنك الدولى.



يأتى الاجتماع عقب انتهاء الدورة التدريبية لأعضاء وحدتي سوهاج وقنا حول المشروعات التي تنفذ في المرحلة الأولى من البرنامج، وأقيمت فى مركز سقارة للتدريب التابع لوزارة التنمية المحلية، وتضم كل وحدة تنفيذية محلية مسئولين عن عدد من المهام، منها التخطيط والمشتريات والموازنة والمشاركة المجتمعية والقطاع الخاص وبناء القدرات والبيئة.



ويحرص البرنامج على تدريب العاملين به علي فترات متقاربة، وعقب الانتقال من مرحلة إلى أخرى لبناء قدرات العاملين بالإدارات المحلية على كيفية طرح وترسية المشروعات التى سيتم تنفيذها، وإعداد خطط التدفقات النقدية والمشتريات، وفقاً للنظام الذى تم تطويره من الحكومة والبنك الدولى بما يتوافق مع توجهات الحكومة لحوكمة نظم المالية والإدارة، ونشر الشفافية ومكافحة الفساد.



واستمع الجندى لأراء بعض المتدربين فيما يخص المحتوى التدريبى الذى حصلوا عليه، وأشاد الوزير بمستوى المتدربين الذين وصلوا إليه وما حصلوا عليه من محتوي تدريبي مهم لتنفيذ المشروع خلال المرحلة الأولى من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.



وطالب العاملين بالوحدتين بالاهتمام برأي المواطن فى الخطوات التى سيتم اتخاذها لتنفيذ المشروعات بالمحافظتين، مشيرًا إلى أهمية التواصل الجيد بين كافة العاملين بكل وحدة والعمل بروح الفريق، وسرعة الإنجاز لكافة المشروعات مع الدقة فى التنفيذ على أكمل وجه.



وأضاف أن مصر تسلمت حتى الآن 125 مليون دولار من إجمالى 500 مليون دولار قيمة قرض البنك الدولي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مضيفاً أن محافظتي قنا وسوهاج حصلتا على مبلغ 40 مليون دولار، وتحويلها من وزارة المالية من قيمة القرض بواقع 20 مليون دولار لكل محافة لبدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والمياه بالمحافظتين.



وطالب من أعضاء وحدتي سوهاج وقنا بسرعة تنفيذ المشروعات المحددة فى المرحلة الأولى، مؤكداً أنه سيتم التواصل مع وزير المالية لصرف دفعة ثانية من نصيب كل محافظة فور صرف المبلغ الذى تم تحويله بالفعل للمحافظتين لاستكمال باقى المشروعات المتفق عليها.



وقال إن المسئول والموظف الإيجابي المنتج هو أساس كل نجاح، مشدداً على ضرورة الحرص علي التواصل بين أعضاء كل وحدة بسوهاج وقنا والقيادات بالمحافظة وقيادات ومسئولى البرنامج، لإنهاء الأعمال علي أكمل وجه والتغلب على أي مشاكل أو معوقات.



وأكد أن الهدف من هذا البرنامج السعي الي إرضاء المواطن وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة إليه، مطالبًا المشرفين على المشروعات بأهمية التواصل الجيد والمستمر مع المواطنين.