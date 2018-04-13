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قطع مياه الشرب عن مناطق بشبرا.. غدًا
الجمعة 13 أبريل 2018 01:22 م
محطة المياه
أخر الأخبار
محطة المياه
المال - خاص
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بالمظلات بشبرا، نظراً لطلب جهاز تعمير القاهرة، تحويل مسار خط قطر 400 مم المتعارض مع أعمال استكمال تنفيذ كوبرى محور روض الفرج.
والمناطق المقرر انقطاع المياه عنها، هى (منطقة أرض جاربديان – مساكن أسكو – شارع سعد سليم – مساكن محيي القبلية والبحرية – شارع معمل الألبان)، وضعفها بشارعى محمد الخلفاوى، وعبدالحميد الديب، ومتفرعاتهما، ابتداءً من الساعة 10 صباح غد السبت -الموافق 14/4/2018- وحتى الساعة 2 صباح الأحد -الموافق 15/4/2018-
وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
شركة مياه الشرب
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