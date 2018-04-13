السكة الحديد: مشكلة بقطار بضائع وراء تأخر بعض قطارات قبلي

توقف قطار الـ vip القادم من أسوان إلى القاهرة إثر عطل بالجرار

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أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم الخميس تأخر بعض قطارات الوجه القبلي بسبب مشكلة بإحدى عربات قطار بضاعة محمل بازلت بحوش محطة البليدة ما بين العياط ومزغونة على (خط القاهرة – السد العالي).



وأوضحت الهيئة ، في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن إحدى عربات القطار المذكور شهدت سقوط عجلة البوجي ، وتم الدفع بآلات لرفع عجلة البوجي بعد سقوطها أثناء دخول القطار حوش محطة البليدة.



وذكرت الهيئة أنه لم تحدث أي إصابات ، وأعربت عن الإعتذار لركاب الوجه القبلي نتيجة حدوث تأخير في بعض القطارات بسبب الواقعة المذكورة.