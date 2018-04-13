بروتوكول تعاون سينمائي بين مصر والمغرب

أحمد حمدي



وقع المركز القومي المصري للسينما والمركز السينمائي المغربي، الخميس مذكرة تفاهم، علي هامش فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة



حضر الإتفاقية اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، والسيد محمد صارم الحق الفاسي الفهري مدير المركز السينمائي المغربي والسيد عبد اللطيف العصادي مساعد مدير المركز السينمائي المغربي والسيد حسن المتقي رئيس القسم الاداري و المالي للمركز السينمائى المغربي والسيد شادي النمرى ممثل عن الهيئة الملكية الاردنية.



وتأتي الاتفاقية بناء على العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين وإيماناً منهما بأهمية دور السينما فى تعميق التعاون والتبادل الثقافى ورغبة منهما فى تدعيم وتطوير التعاون السينمائى بين البلدين.



وتعتبر الاتفاقية تنفيذاً للاتفاق بشأن الإنتاج المشترك والتبادل السينمائى الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المغربية يوم الأربعاء 18 جمادى الثانية 1420هــ الموافق ل29 سبتمبر 1999م .



واتفق الطرفان العمل على تنسيق سبل ربط الاتصال بين المسؤولين والمهنيين من القطاع السينمائى فى كلا البلدين؛ من أجل دراسة كل الإمكانيات التى من شأنها وضع مضامين مذكرة التفاهم المشار إليها أعلاه موضع التنفيذ ضماناً لتعاون ثنائى مثمر فى مجال السينما قطاعاً عموميا وخاصا.



كما اتفقا علي تشجيع تبادل التجارب والخبرات فى المجال السينمائى خاصة فى مجال التكوين والتكوين المستمر وتشجيع إقامة أسابيع سينمائية بصفة دورية بين البلدين كما جاء فى مضامين مذكرة التفاهم المشار إليها أعلاه.



واتفقا علي تشجيع حضور سينما البلدين والمشاركة فى المهرجانات واللقاءات السينمائية المنظمة فى كلاهما وتشجيع توزيع الأفلام المغربية بمصر والأفلام المصرية بالمغرب، مع العمل على تشجيع عنونة هذه الأفلام بما يسهل عرضها على جمهور البلدين والتفكير فى اعتماد إجراءات تشجيعية لتصوير الأفلام المصرية بالمغرب والأفلام المغربية بمصر بما يخدم الصناعة السينمائية بكلا البلدين.



بمناسبة تنظيم أسابيع سينمائية، يتحمل الطرف المرسل نفقات سفر أعضاء وفده ذهاباً وإياباً إلى بلد الطرف المستقبل، بينما يتحمل الطرف المستقبل نفقات الإقامة والتغذية والتنقل الداخلى.



وتدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بدءً من تاريخ توقيعها، ويحق لأي طرف إنهاء العمل بها بموجب إشعار مدته شهر على الأقل يوجهه للطرف الأخر ودون أن تترتب على ذلك أية مسؤولية مهما كانت.



كما اتفق الطرفان علي كل التفاصيل والترتيبات الأخرى المرتبطة بإنجاز الأنشطة الواردة فى هذه المذكرة ويقوم كل طرف بتقديم وتنفيذ هذا الاتفاق حسب إمكانياته المتاحة ووفقا لما يراه مناسباً دون أى مسؤولية عليه تجاه الطرف الأخر أو تجاه الغير بأى شكل من الأشكال.



كما اتفقا علي ان لاتكون لا ترتب مذكرة التفاهم هذه أى التزام مالى بأى شكل من الأشكال على أى طرف تجاه الطرف الأخر أو الغير.



واتفق الطرفان على الالتزام بالسرية التامة فى كافة المعاملات والوثائق المتعلقة بأى من التفاهمات والاتفاقات بينهما ويلتزم كل طرف بعدم إفشاء أية معلومات تصله من الطرف الأخر إلا لغايات تنفيذ أحكام هذه المذكرة فقط وان يتم حل أى خلاف أو نزاع حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أحكام هذه المذكرة ودياً وبالتفاهم بين الطرفين.