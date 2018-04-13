كربون القابضة تعتزم رعاية أبطال مصر لناشئي الإسكواش

بعد رعايتها لعلي فرج ونور الطيب أبطال مصر الدوليين

مصطفى طلعت





تعتزم شركة "كربون القابضة"، المتخصصة في صناعة البتروكيماويات، توقيع عقد رعاية لأبطال مصر الناشئين والناشئات في رياضة الإسكواش.





اكد كريم هلال العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة كربون القابضة ان شركته قامت مؤخراً بتوقع عقد رعاية الزوجين علي فرج ونور الطيب أبطال مصر والعالم في رياضة الاسكواش.ويشغل علي فرج حاليا المركز الثاني بالتصنيف العالمي لرياضة الاسكواش، بينما تحتل زوجته نور الطيب المركز الثالث في قائمة أفضل 10 لاعبات بالعالم بعدما صعدت أربعة مراكز في تصنيف شهر فبراير الماضي.وأشار "هلال"، إلى أن "كربون القابضة" قامت لاول مرة برعاية نشاط رياضي وبداته بالإسكواش وذلك بعد التفوق الواضح لابطال مصر في هذه اللعبة، موضحاً الفترة المقبلة ستشهد توقع عقود رعاية جديدة تضم عدد من الالعاب بعيدة عن كرة القدم.ولفت في تصريح خاص لـ"المال" إلى ان رسالة الشركة تركز على دعم وتمكين الشباب المصري الموهوب في كافة المجالات الرياضية، مؤكداً على ضرورة وجود كيانات اقتصادية تدعم اللاعبين المتفوقين.يشار إلى أن البعثة المصرية المشاركة في بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئين وناشئات الإسكواش، قد حصدت مطلع العام الجاري، أعظم بطولات الإسكواش تضمنت 4 ألقاب في منافسات تحت 11 و13 و15 و17 و19 سنة للناشئين والناشئات.جدير بالذكر أن كربون القابضة متخصصة في تصنيع البتروكيماويات في مصر منذ نشأتها عام 2008 على يد رجل الاعمال باسل الباز، وتضم تحت مظلتها شركة الشرقيون للبتروكيماويات المتميزة بصناعة البولى بروبلين، والشركة المصرية للهيدروكربون التي تعتبر المُنتج لنترات الامونيوم منخفضة الكثافة للتطبيقات الصناعية في الشرق الاوسط وأفريقيا.وتعمل "كربون القابضة" على إنشاء مجمع التحرير للبتروكيماويات بتكلفة استثمارية قدرها 10.8 مليار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج أنواع متعددة من البتروكيماويات التي تدخل في صناعة العديد من المنتجات الاستهلاكية والصناعية، وتساهم العديد من مؤسسات التمويل المحلية والدولية في دعم شركة كربون القابضة ويشمل ذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة تمويل أفريقيا وجلف كابيتال.



