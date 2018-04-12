تجار مواد البناء يخشون من تعطيش السوق

مواد البناء

محمود زكي



اتهم عدد من تجار مواد البناء المصنعين بتعطيش السوق وذلك لزيادة الأسعار خلال الفترة الماضية مطالبين بوجود رقابة من الدولة على تلك المصانع.



وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن هناك إستغلال من جانب الشركات المصنعة للحديد وذلك لتعظيم أربحها خاصة وأن أغلب الشركات لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة وهو ما يعني أن هناك تعطيش في السوق بصورة كبيرة



وأضاف أن أسعار الحديد ارتفعت بنسبة تتجاوز 10% خلال الربع الأول من العام الحالي إذ أن أغلب الشركات بررت الزيادة في أسعار الحديد مع زيادة أسعار البلت عالميًا مشيرًا إلى أنه يجب على الشركات أن تخفض أسعار الحديد بنفس القيمة التي رفعتها وذلك مع انخفاض أسعار البليت عالميًا.



وأوضح أن سعر البليت عالميًا إنخفض بقيمة تصل إلى 70 دولار متسائلا لماذا لا تقوم الشركات بخفض أسعارها بنفس القيمة بعد تراجع الأسعار عالميا



ولفت إلى أنه يجب على الدولة ضبط الأسعار بصورة كبيرة والتي تبدأ بالرقابة على مصانع الحديد والتي يجب أن تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية مع فرض غرامة على الشركات التي ترفض العمل بالطاقة الكاملة لها.



وأوضح رئيس شعبة مواد البناء أنه من الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة لضبط الأسعار هو فتح أسواق إستيرادية جديدة بعيدًا عن الدول التي ثبت بها عملية الإغراق خاصة وأن الفترة الماضية شهدت إستيراد ما يقارب من 120 ألف طن حديد من المملكة العربية السعودية.



وأكد الزيني أن رئيس غرفة الصناعات المعدنية ذكر أن هناك إنخفاضًا في الطاقة الإنتاجية للمصانع مرجعًا ذلك إلى تراجع الطلب بالسوق وهو غير صحيح خاصة مع إستيراد ما يقارب من 120 ألف طن من السعودية وهو ما ينفي كلامه مشيرًا إلى ان تخفيض الإنتاج يرجع إلى زيادة الأرباح خاصة مع عدم وجود نسبة أرباح معينة تفرضها الدولة على مصنعي الحديد.



وأشار إلى أنه يجب على وزير الصناعة فتح التسجيل لاستيراد الحديد من دول أخرى بعيدًا عن الدوليتن التي ثبت عليهم عملية الإغراق وذلك لضبط الأسعار التي ترتفع كل فترة دون مبرر خاصة وأن الإستيراد سيخدم المواطن في الحصول على منتج بسعر جيد.



ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد إنخفاضًا في أسعار الحديد وذلك مع تراجع أسعار الخام عالميًا مشيرًا إلى أن الشركات المصنعة للحديد لم تستورد البيلت في الفترة الماضية وذلك بعد زيادة الأسعار عالميًا وبرغم ذلك قامت بزيادة الأسعار.



وفي السياق ذاته، قال محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالأسكندرية أن أسعار الإسمنت سجلت زيادة جنونية في الفترة الماضية وذلك دون مبرر من جانب الشركات المصنعة للأسمنت حيث وصل نسبة الزيادة في الطن إلى أكثر من 40% مما كانت عليه.





وأضاف مخيمر أن الشركات اتفقت مع بعضها البعض على زيادة الأسعار وذلك بعد توقف شركة القومية للأسمنت عن العمل وكذلك أسمنت سيناء وهو ما لم تواجهه الدولة بوجود رقابة على تلك المصانع مشيرًا إلى أن هناك تراجع طفيف في أسعار الأسمنت خلال اليومين الماضيين.



وأوضح رئيس شعبة الأسمنت أن الشركات لجأت إلى تقليل الكميات لزيادة الأسعار التي وصلت إلى هذه الصورة مشيرًا إلى أنه وبمجرد عودة مصنع أسمنت سيناء للعمل قامت الشركات بخفض أسعار الطن.



وأضاف مخيمر أن الأسعار سجلت زيادة تقارب من 500 جنيه للطن حيث وصل سعر طن الأسمنت إلى 1300 جنيه وهي زيادة تاريخية لم يصل إليها الطن من قبل.



ولفت إلى أنه فور دخول مصنع بني سويف للأسمنت المملوك للقوات المسلحة فإنه من المتوقع أن تتراجع الأسعار بصورة كبيرة خاصة وأن المصنع سينتج ما يقارب من 36 ألف طن سنويًا وهو ما سيوفر الطلب للسوق وهو ما سيؤدي إلى تراجع الأسعار بالسوق مع توفير حجم إنتاج كبير للسوق.



بينما يقول محمد فاوي رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة مواد البناء أن هناك حالة من الركود يشهدها القطاع بشكل عام وبالأخص الحديد والأسمنت.



وأضاف فاوي أن يجب على الدولة تحديد هوامش ربح للمصنعين خاصة بعد الزيادة التي حدثت للأسعار والتي تجاوز فيها طن الحديد قيمة 13500 جنيه في حين تجاوز طن الأسمنت 1300 جنيه.





وأكد أن تلك الزيادات أدت إلى حالة من الركود في المبيعات بصورة كبيرة مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأسعار تراجعًا خلال الفترة القادمة وذلك مع تراجع أسعار الخام عالميًا.

