الري تناقش استصلاح الأراضي بالوادي الجديد

وزارة الموارد المائية والري

المال ـ خاص:



شهد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى سلسلة من الاجتماعات تضمنت لقاء باللواء محمد الزملوط - محافظ الوادى الجديد، بحضور الدكتورة شكرية ديراز - رئيس شركة ايروجيت لاستصلاح الأراضى، وعدد من قيادات الوزارة.



وتم استعراض عدد من الموضوعات التى تُعنى " بحوكمة استخدام المياه الجوفيه" وتعظيم العائد من وحدة المياه من خلال التوسع فى الزراعات ذات المردود الاقتصادى المرتفع.



كما تناول الاجتماع أيضاً مناقشة اقتراح احد المستثمرات العرب لزراعة عدد من المحاصيل غير تقليدية وغير شرهه للمياه بمحافظة الوادى الجديد وبعض المشروعات الاخرى الخاصة باستغلال برك الصرف الزراعى داخل نطاق المحافظة.



وفى إطار متابعة الدراسة الجارية لتحديث إمكانات الخزانات الجوفية، اجتمع الوزير بالدكتور. رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والدكتور جمال قطب نائب رئيس قطاع المياه الجوفية لمناقشة تطور الدراسة التى تقوم بها جامعة القاهرة فى هذا الشأن.













