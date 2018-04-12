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سيـــاســة
برلماني يطالب بحظر لعبة الحوت الأزرق
الخميس 12 أبريل 2018 10:41 م
الحوت الأزرق
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الحوت الأزرق
ياسمين فواز
قال النائب جمال عباس عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" عن دائرة أسيوط، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان موجه للمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول انتشار ظاهرة الألعاب الإلكترونية المُميتة وخاصة لعبة "الحوت الأزرق" عبر مُحركات البحث المختلفة.
وأضاف عباس في بيان له، أنه في الآونة الأخيرة وقعت العديد من حالات الانتحار والإيذاء البدني بين فئة المراهقين والأطفال نتيجة ما يتطلبه مسئولي تلك الألعاب من مُستخدمها تطبيقاتها، مُؤكدًا أن على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تعقد اجتماعات عاجلة بشأن اتخاذ قرارات فورية حيال تلك الأزمة التي طرأت على المصريين وأهمها حظر تلك الألعاب نهائيًا.
وأكد عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن أعضاء المجلس يبذلون قصارى جهدهم لإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للتصدي لمثل تلك الجرائم.
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