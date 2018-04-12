الزمالك يقرر الاستغناء عن إيهاب جلال

مرتضى منصور وإيهاب جلال

المال- خاص



قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الاستغناء عن خدمات إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي، وفق ما أورده موقع النادي



وخسر الزمالك من الاتحاد السكندري مساء اليوم 1-2 فى الجولة الـ 31 للدوري الممتاز.