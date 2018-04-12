الرئيس البرتغالي: جاهزون لتقديم أشكال المساعدة والدعم لمصر

سمر السيد

قال الرئيس البرتغالي، مارسيلو دي سوزا، إن مصر تمثل قوة حقيقة في المنطقة وقادرة على أن تكون مثالاً رائداً لدول أخرى

وأكد في كلمته اليوم بفعاليات منتدى الأعمال المصري البرتغالي الذى انعقد مساء اليوم، أن بناء الثقة بين البلدين والعلاقات الثنائية القوية يرتكز على العمل المشترك وهو ما يستهدف تحقيقه في المستقبل القريب .

وكشف أنه ناقش مع رئيس مجلس الوزراء اليوم، فرص الاستثمار المشتركة مع مصر والتعاون فى مجال التعليم ، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تبادل لقاءات رجال الأعمال لزيادة التعاون المشترك.

وشدد على أن الحكومة البرتغالية جاهزة لتقديم اشكال المساعدة والدعم لمصر لافتا إلى أن منتدى الأعمال المشترك يعتبر بداية جيدة لتعظيم فرص التعاون بين البلدين .

وقال أن مصر اختارت البرتغال كمعبر لأوروبا، فى حين اختارت بلاده مصر كوسيط لها للمنطقة وأفريقيا



