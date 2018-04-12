رئيس البورصة يؤكد جاهزية مصر لجذب الاستثمارات

محمد فريد 6

المال- خاص



أكد رئيس البورصة المصرية محمد فريد على جاهزية السوق المصري لجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وذلك بدعم نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها إدارة البلاد خلال السنوات الماضية.



وقال فريد إن مصر وسوق الأوراق المالية خاصة أصبحوا على درجة عالية من الجاهزية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية في ضوء تنفيذ الحكومة إصلاحات جريئة غير مسبوقة استعادت خلالها ثقة العالم .



جاء ذلك خلال اجتماعات دولية عقدها فريد مطلع الأسبوع الجاري، بهدف تعريف وتوعية العالم بالإصلاحات التي شهدتها البورصة وتطورات الوضع الاقتصادي، لاجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.



وأكد رئيس البورصة إن برناج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية أبرزها استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مما جعل مصر محط أنظار العالم بما تمتلكه حاليا من فرص استثمارية متنوعة.



وعقد فريد لقاءات 3 من قيادات البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، وبحث الاجتماع كيفية تطوير وتحديث بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ، حيث أبدى مسئولي البنك رغبة قوية في المساهمة في تطوير ذلك السوق لما له من أهمية كبيرة في تحفيز النمو وجذب استثمارات وزيادة معدلات التشغيل .



واستعرض رئيس البورصة خلال لقائه بنحو 25 ممثلا عن عدة صناديق استثمار عالمية، حزمة الإجراءات الإصلاحية التي شهدتها مصر مؤخرا , على المستوى المالي والنقدي والاستثماري والتشريعي ,وأخر التطورات على مستوى سوق الأوراق المالية .



وذكر فريد أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التفعيل لدور مركز التدريب التابع للبورصة المصرية لرفع القدرات والخبرات المالية لأطراف السوق المختلفة.

