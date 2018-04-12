7 جنيهات تراجعًا بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 658

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، تراجعًا بنحو 7 جنيهات فى نهاية التعاملات اليومية نتيجة تراجع سعر الأوقية عالميًّا.





وسجل عيار 21 اليوم نحو 658 جنيهًا بدلًا من 665 جنيهًا أمس، طبقًا لتصريحات وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف.





فيما سجل عيار 18 قيمة 564 جنيهًا، وعيار 24 نحو 752جنيهًا مقابل 759 جنيهًا، وانخفضت الأوقية لتسجل 1338 دولارًا مقابل 1353 أمس.



