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المكرونة
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الدقيق
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اقتصاد وأسواق
7 جنيهات تراجعًا بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 658
الخميس 12 أبريل 2018 08:50 م
الذهب 111
أخر الأخبار
الذهب 111
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، تراجعًا بنحو 7 جنيهات فى نهاية التعاملات اليومية نتيجة تراجع سعر الأوقية عالميًّا.
وسجل عيار 21 اليوم نحو 658 جنيهًا بدلًا من 665 جنيهًا أمس، طبقًا لتصريحات وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف.
فيما سجل عيار 18 قيمة 564 جنيهًا، وعيار 24 نحو 752جنيهًا مقابل 759 جنيهًا، وانخفضت الأوقية لتسجل 1338 دولارًا مقابل 1353 أمس.
وتراجع سعر الجنيه الذهب، اليوم، ليسجل 5270 مقابل 5310 جنيهات أمس.
الذهب
أسعار الذهب
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