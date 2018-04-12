محمود زكي









قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه تم إخلاء ما يقرب من 97% من سكان منطقة مثلث ماسبيرو حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم الإخلاء بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الصندوق أودع التعويضات بالكامل لمحافظة القاهرة والتي تقوم بصرف التعويضات عن طريقها.





وأضاف، في تصريحاته، لـ"المال"، أنه تم إخلاء أكثر من 60% من إجمالي شاغلي الوحدات التجارية، بعد الاتفاق على تحديد قيمة تتراوح بين 3000 و7000 جنيه للمتر المربع.





ولفت إلى أنه تم تحديد دعم مهني للوحدة التجارية ككل يتراوح بين 60 و80 ألف جنيه؛ أسوة بالدعم الاجتماعي الذي تم تقديمه للوحدة السكنية، والذي قدر بحوالي 40 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن عدد المحالّ التجارية بالمنطقة يتجاوز 840 محلا.





وأكد أنه فور إخلاء المنطقة بالكامل، سيتم التعامل مع مُلاك الأراضي من خلال ثلاثة محاور تم طرحها عليهم.





وأوضح أن المحور الأول يتمثل في اجتزاء نسبة من الأرض لصالح توسعات الطرق، وتنفيذ وحدات لسكان المثلث الذي فضّلوا البقاء بالمنطقة بعد التطوير، مشيرًا إلى أن النسبة تختلف بين منطقة وأخرى، حيث يبلغ أعلى نسبة اجتزاء حوالي 40%.





ونوه بأن المحور الثاني في التعامل يتمثل في بيع الأرض لصالح الدولة حيث حددت اللجنة المقيمة للتعويضات سعر المتر لملاك الأراضي بقيمة تتراوح بين 20 و25 ألف جنيه، إذ إن المحور الثالث من التعامل يتمثل في المشاركة بين ملاك الأراضي ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وهو الأمر الذي طُرح مؤخرًا.





وتتوزع أراضى مثلث ماسبيرو بواقع 52 ألف متر مربع، لشركتين كويتيتين، و23 ألف متر مربع لشركتين سعوديتين، فيما تملك شركتان مصريتان، وعدد من صغار الملاك 23% منها، والدولة 10%.





يشار إلى أن صندوق تطوير العشوائيات رصد 1.3 مليار جنيه، لحل أزمة مثلث ماسبيرو، التى تتضمن صرف تعويضات لـ4531 أسرة يقيمون فى المنطقة.



