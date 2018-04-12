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استثمار
الشيخ نائباً لوزيرة التخطيط ورئيسًا للمركزي للتنظيم والإدارة
الخميس 12 أبريل 2018 07:42 م
صالح الشيخ
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صالح الشيخ
المال- خاص:
صدر أمس الأربعاء، قرارًا بتعيين الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك خلفًا للمستشار محمد جميل.
وعمل "صالح" أستاذًا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأعد الكثير من البحوث والدراسات الخاصة بالاقتصاد المصري، كما تقلد منصب رئيس قسم الإدارة في جامعة المستقبل، وشارك في العديد من الندوات والفعاليات بعدد من الجامعات الخاصة بتطوير الإدارات المحلية.
كما كان أحد أعضاء اللجنة التي شكلها الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لتطوير قصر العيني الفرنساوي، ليتقلد بعدها منصب نائبًا لوزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، لشئون الإصلاح الإداري بالدولة.
كان المستشار محمد جميل، قد تم تعيينه بقرار جمهوري رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منتدبًا من مجلس الدولة، لمدة عام في إبريل 2016، وتم التجديد له ولأول مرة بقرار جمهوري في 11 أبريل 2017 لمدة عام، انتهت أمس الأربعاء.
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