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بنـــوك

بنك مصر يلغي شهادة الـ17%.. ويطرح وعاء جديدًا بعائد متغير

بنك مصر
بنك مصر
بنك مصر

سيد بدر

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن مصرفه قرر إلغاء شهادة العائد 17% لأجل عام بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة 1% نهاية مارس الماضي.

وأشار، في تصريحات، لـ"المال"، إلى أن البنك قرر إصدار وعاء ادخاري جديد عبارة عن شهادة ثلاثية بعائد متغير أعلى من الكوريدور بنحو 0.25%.

وكان البنك الأهلي قد اتخذ قرارًا مماثلًا بإلغاء الشهادة البلاتينية ذات العائد 17% وإصدار شهادة مرتبطة بالكوريدور.

يأتي قرار البنكين الحكوميين عقب قرار البنك المركزي خفض الفائدة بواقع 200 نقطة مئوية خلال فبراير ومارس الماضيين لتسجل 16.75% للإيداع، و17.75% للإقراض.

البنك المركزى بنك مصر
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