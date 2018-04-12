سيد بدر



قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن مصرفه قرر إلغاء شهادة العائد 17% لأجل عام بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة 1% نهاية مارس الماضي.



وأشار، في تصريحات، لـ"المال"، إلى أن البنك قرر إصدار وعاء ادخاري جديد عبارة عن شهادة ثلاثية بعائد متغير أعلى من الكوريدور بنحو 0.25%.



وكان البنك الأهلي قد اتخذ قرارًا مماثلًا بإلغاء الشهادة البلاتينية ذات العائد 17% وإصدار شهادة مرتبطة بالكوريدور.



يأتي قرار البنكين الحكوميين عقب قرار البنك المركزي خفض الفائدة بواقع 200 نقطة مئوية خلال فبراير ومارس الماضيين لتسجل 16.75% للإيداع، و17.75% للإقراض.