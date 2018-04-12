تراجع أسعار حديد العشري والمراكبي للصلب

عمر سالم









أعلنت مجموعة العشري للحديد والصلب انخفاض أسعارها بنحو 250 جنيهًا للطن، بداية من اليوم 12 أبريل.





قال محمد السويفي، مدير مبيعات العشري للصلب، لـ"المال"، إن الشركة أخطرت وكلاءها بأن سعر الطن لحديد التسليح انخفض إلى 12300 جنيه تسليم مصنع، مقارنة بـ12550 جنيهًا للطن خلال مارس الماضي.





وأوضح أن تراجع الأسعار طبيعي، ولا سيما فى ظل تراجع أسعار الخامات العالمية "البيليت" لمتوسط نحو 520 دولارًا للطن، مقارنة بنحو 550 دولارًا قبل ذلك.





فى السياق نفسه أعلنت شركة المراكبي للصلب تراجع أسعارها بنحو 150 جنيهًا للطن.





وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركة أخطرت وكلاءها أنه بداية من اليوم سيسجل الطن 12350 جنيهًا تسليم مصنع بدلًا من 12500 جنيه خلال بداية أبريل.







