لتغطية عجز النقدية.. القومية للأسمنت تسعى لاقتراض 391 مليون جنيه

الجهاز المركزى للمحاسبات

شريف عمر



طالب الجهاز المركزى للمحاسبات، إدارة شركة القومية للأسمنت، بالكشف عن تفاصيل نيتها اقتراض 391 مليون جنيه فى العام المالى المقبل، لتمويل العجز فى السيولة النقدية.



كانت القومية للأسمنت، قد أعلنت مؤخرًا، الموازنة التقديرية عن العام المالى 2018- 2019، باستهداف تحقيق 512 ألف طن أسمنت، موزعة بين 414.8 ألف طن عادى، و97.7 ألف أسمنت توفير، وتطمح فى تحقيق 419 مليون جنيه مبيعات.



وعلق المركزى على بعض البنود الواردة فى ميزانية القومية للأسمنت، منها أسس إيقاف العمل فى مصنعى طحن الكلينكر والجبس، بجانب عدم سداد مستحقات الموردين والتى بلغت 3.8 مليار جنيه.



وعن الموازنة التقديرية للقومية للأسمنت، تضمنت عدة مبادئ رئيسية، منها إعداد نظام معاش مبكر للعاملين بها، بما يراعى ظروفهم، لبحث إمكانية عرض حصة أو كامل أسهمها في شركة النهضة للصناعات والتى تمثل 30% من رأسمال الأخيرة بقيمة دفترية 216 ملوين جنيه، بجانب حصة 2.1% من رأسمال شركة السويس للأسمنت بقيمة دفترية 60 مليون جنيه.



وأوضحت أنها تستهدف والسير في إجراءات نقل الشركة خارج الكتلة السكنية، وتدريب العاملين لتأهيلهم للتشغيل بعد انتهاء عقد شركة التشغيل fls والتي تم اعتماد أتعابها بواقع 11 مليون جنيه شهريا بعد تخفيضه من 33 مليون جنيه شهرياً، بجانب اتخاذ الإجراءات لتغيير منظومة الطاقة لتصبح اقتصادية، من خلال إيقاف العمل بالمصانع فى أوقات الذروة، وإنهاء العمل بنظام الفترات الاضافية لتقليل التكاليف والمصروفات.



وتتولى كلية الهندسة جامعة القاهرة، إعداد دراسة تفصيلية عن إمكانية نقل مصنع الشركة، وتناقش الميزانية تحديد المسئول عن توريد الطاقة لمصنع الطوب بنفس سعر التوريد للأسمنت، بما زاد من الأعباء المالية والتكاليف.



وتطمح القومية للأسمنت فى توفير السيولة اللازمة لإجراءات التطوير وسداد قرض مستحق عليها لبنك مصر، والتي بلغت فائدته 22%، كما تسعى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في عقد شركة التشغيل المجحف لشركة اف ال اس، بعدما خالفت الأخيرة شروط المناقصة ورفعت الأتعاب بنسب تصاعدية.



يشار إلى أن القومية للأسمنت تعانى من الارتفاع المطرد فى الخسائر، ولجأت لإغلاق كافة مصانعها، والاكتفاء بكصنع الكلينكر، ولجأت مؤخراً لإعادة تشغيل مصنع الطوب بهدف تقليل الخسائر.



وحددت القومية للأسمنت 17.75 جنيه سعراً للدولار فى الموازنة التقديرية.



يُذكر أن خسائر شركة "القومية للأسمنت"، خلال العام المالى 2016-2017، بلغت 981 مليون جنيه، وتخطت الديون المتراكمة عليها حاجز الـ 4 مليارات جنيه.



ولفت المركزى للمحاسبات إلى عدد من المخالفات بالشركة خلال العام المالى الحالى، منها إيقاف العمل بفرني 3 و 4 بمصانع الشركة رغم إنفاق 1.16 مليار جنيه على تطويرهما، بالإضافة إلى اتفاق "القومية للأسمنت" مع شركة FSL الدانماركية - المسئولة عن الأعمال الفنية وتشغيل خطوط الإنتاج- في ديسمبر الماضي، على تحمل الأولى 28 مليون جنيه مقابل فوائد مديونية FSL نتيجة توقف العمل بالمصنعين، ونقص المعدات.



ونص تقرير المخالفات على أن إدارة الشركة قامت بإبرام اتفاق لبيع 400 ألف طن كلينكر بسعر 510 جنيهات للطن بالأمر المباشر، لينتج عنه خسائر بقيمة 124 مليون جنيه دون اجراء اللوائح المعمول بها، والتي تنص على إجراء مزايدة أو تلقي عروض أسعار.



ولفت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن شركة "القومية للأسمنت" حولت حصيلة بيع الـ 400 ألف طن من الكنلكر لشركة اف ال اس الدانماركية لسداد مستحقات الأخيرة، رغم حاجة "القومية" لكميات الكلينكر المباعة.