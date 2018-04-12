غاز مصر تعلن توزيعا نقديا بجنيه للسهم الواحد

غاز مصر 66

رجب عزالدين



أعلنت شركة غاز مصر عن توزيع نقدي بقيمة جنيه واحد للسهم يبدأ صرفه اعتبارا من 30 أبريل الجاري.



وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهي انتقاله حتى نهاية جلسة يوم الثلاثاء 24 أبريل.



وارتفعت أرباح الشركة إلى 28.7 مليون جنيه خلال 2017 مقابل أرباح بلغت 26.2 مليون جنيه في 2016،وذلك قبل احتساب الضرائب.



وتقدمت الشركة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 120 مليون جنيه إلى 240 مليون جنيه.



ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 120 مليون جنيه، موزعا على 12 مليون سهم، بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم.

