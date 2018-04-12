تأجيل محاكمة معاون مباحث المقطم

محكمة



نجوى عبد العزيز:



أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، جلسة محاكمة معاون مباحث المقطم، وأمين شرطة بالقسم، في اتهامهم بقتل محمد عبد الحكيم، الشهير بـعفروتو، عن طريق ضربهما له عمدا، لجلسة ١٦ مايو، لورود تقرير الطب الشرعي.



وكشف الطب الشرعي عن إصابة القتيل بكسر في الضلع الأيسر، ما نتج عنه تهتك بالطحال، ونزيف دموي شديد في البطن، وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أن النقيب "محمد. س"- معاون مباحث المقطم، و"محمد. أ" - أمين شرطة بقسم المقطم، ضربا في 5 يناير الماضى، محمد عبد الحكيم، الشهير بعفروتو، عمدًا، حيث أسقطه المتهم الثاني أرضًا، وسدد له المتهم الأول ركلات استقرت في الصدر، ولم يقصدا قتله لكن الضرب أفضى إلى موته.



وأحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية جنوب القاهرة، معاون مباحث قسم المقطم، وأمين الشرطة محبوسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة ضرب أفضى إلى موت، واحتجاز شخص دون وجه حق.





