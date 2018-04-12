تايكون تحدد القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات عند 16.6 جنيه

البورصة 6

مصطفى طلعت



حددت شركة تايكون لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم شركة المصرية للاتصالات عند 16.6 جنيه، فيما يتداول السهم بالبورصة حالياً عند 13.16 جنيه.



وتوقع محمد هنداوي المحلل المالي بـ"تايكون"، وصول أرباح المصرية للاتصالات إلى 3.04 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، و3.63 مليار خلال 2019.



يذكر أن المصرية للاتصالات سجلت صافي ربح قدره 2.3 مليار جنيه خلال 2017، مقابل 2.7 مليار في 2016، بنمو 18%، كما حققت ايرادات بقيمة 18.5 مليار جنيه مقبال 13.9 مليار بنمو بلغ 33%.



وأشار هنداوي إلى أن حالة التشبع التي تمر بها السوق من خلال الشبكات الأخرى تمثل مخاطر عدم قدرة الشركة على تحقيق ربحية إذ انها ستتجه إلى خفض اسعار الخدمات المقدمة.



وتوقع أن تستحوذ الشركة على 5.2 مليون مشترك خلال 2018 بحصة سوقية من سوق المحمول قد تصل إلى 5% مرجحاً أن تستحوذ الشركة على حصة سوقية قدرها 12% بحلول 2022 بما يعادل 14.5 مليون مشترك.



ولفت إلى أن تجديد الشركة لإتفاقية التراسل والبنية يعد إيجابيا على المصرية للاتصالات إذ يضمن استمرار ايرادات المصرية من تقديم تلك الخدمات لفودافون مصر بحد أدنى يبلغ 2.37 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.



يشار إلى أن المصرية للاتصالات وفودافون مصر قد وقعتا اتفاقية تجارية لتقديم خدمات التراسل والبنية التحتية اعتباراً من يناير الماضي ولمدة 3 سنوات، وتضمن الاتفاقية حصول المصرية على عائد قدره 2.37 مليار جنيه كحد ادنى خلال الاتفاقية مقابل حصول فودافون على ميزات فنية وتجارية جديدة.

